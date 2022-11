Sterzing: Dealer mit 22 Kilogramm Kokain erwischt

Der Drogendealer ging den Bozner Staatspolizisten in Zusammenarbeit mit Ermittlern aus Perugia gegen 5.30 Uhr an der Mautstation der A22 in Sterzing ins Netz.Bei einer Kontrolle seines Wagens, fanden die Ermittler rund 22 Kilogramm Kokain, die in 19 Pakete aufgeteilt im Innenraum versteckt waren.Die Drogen, die auf dem Schwarzmarkt rund 2 Millionen Euro wert gewesen wären, wurden beschlagnahmt. Ebenso das Kurierfahrzeug, sowie die beiden Mobiltelefone des 41-Jährigen.Der Mann selbst wurde festgenommen und ins Bozner Gefängnis gebracht.