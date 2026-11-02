Die Freiwillige Feuerwehr Sterzing war rasch vor Ort und konnte das Feuer umgehend eindämmen. Da bei Akkubränden von Elektrofahrzeugen jedoch stets die Gefahr besteht, dass sich die Zellen der Lithium-Ionen-Batterie erneut entzünden, forderten die Einsatzkräfte umgehend den Spezial-Löschcontainer der Berufsfeuerwehr Bozen an.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1380426_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Das Fahrzeug wurde in den mit Wasser gefüllten Container verladen, um ein nachhaltiges Kühlen der Hochvoltbatterie zu gewährleisten. Nach Vorgabe verbleibt das E-Auto nun für mindestens 72 Stunden in diesem Wasserbad, bevor es gefahrlos geborgen werden kann.<BR \/><BR \/>Erst nach rund drei Stunden konnte der aufwendige Einsatz in der Johann-Kofler-Straße beendet werden. Glücklicherweise kam bei dem Vorfall niemand zu Schaden. Neben den Feuerwehren stand auch die Stadtpolizei Sterzing im Einsatz.