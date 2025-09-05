<BR \/>Der Vorfall ereignete sich im August auf der Autobahn-Raststätte Trens West, wie die Carabinieri heute mitteilten. Im Rahmen ihres nächtlichen Streifendienstes fiel den Ordnungshütern auf dem Parkplatz der Raststätte ein Auto mit laufendem Motor auf.<BR \/><BR \/>Als sie sich dem Fahrzeug näherten, nahmen die Carabinieri laut eigenen Aussagen einen starken Geruch von Marihuana wahr. Sie entschlossen sich, das Auto genauer unter die Lupe zu nehmen – und trafen ins Schwarze: Bei der Kontrolle habe man insgesamt drei Gramm Marihuana verteilt auf bereits gedrehte Joints und mehrere kleine Beutelchen gefunden.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri führten daraufhin einen Drogenschnelltest durch. Dieser sei positiv ausgefallen, weshalb man den Mann ins Krankenhaus Sterzing brachte. Eine Blutentnahme sollte den Verdacht bestätigen. Der Führerschein wurde dem Mann vorerst entzogen.<BR \/><BR \/>Der Fall schien eigentlich erledigt, doch am Folgetag nahm er eine ungewöhnliche Wende. Der in der Provinz Lecce wohnhafte Mann, der in der Nacht zuvor kontrolliert wurde, habe die örtliche Carabinieri-Station aufgesucht, um den Verlust seines Führerscheins zu melden.<BR \/><BR \/>Die Beamten wollten die Meldung gerade aufnehmen, als sie im System auf die Dokumentationen der Streife aufmerksam wurden. Schnell wurde die eigentliche Sachlage klar. Der Mann wurde angezeigt.