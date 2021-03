Sterzing: Gesuchter 57-Jähriger verhaftet

Die Verkehrspolizei hielt im Rahmen einer Routinekontrolle den 57-jährigen in Innsbruck wohnhaften Türken an. Der Mann war auf der Durchreise nach Österreich.Bei einer genaueren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wird. Demnach wurde er bereits vor rund 10 Jahren wegen Begünstigung der illegalen Einwanderung verurteilt.Der Mann wurde ins Bozner Gefängnis gebracht, wo er eine Haftstrafe von 10 Monaten und 26 Tagen verbüßen muss. Zudem muss er eine Strafe von rund 50.000 Euro bezahlen.

