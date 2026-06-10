Ersten Angaben zufolge geriet der Mann mit seinem Mittelfinger zwischen die Rollen einer elektrischen Nudelmaschine. <BR \/><BR \/>Zum Unfallort eilten das Notarztteam des Krankenhauses Sterzing sowie Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Sterzing. <BR \/><BR \/>Den Wehrleuten gelang es, die beiden Rollen des Küchengeräts mithilfe eines Holzkeils auseinanderzuspreizen und den Mann so aus seiner misslichen Lage zu befreien. <BR \/><BR \/>Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Sterzing eingeliefert.