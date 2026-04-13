Gegen 18 Uhr war Alarm ausgelöst worden, weil der Verdacht auf einen medizinischen Notfall bestand. Der Fahrer eines Lkw, der auf dem Sadobre-Parkplatz abgestellt war, war nämlich schon seit einigen Tagen nicht mehr erreichbar gewesen. Die Feuerwehren von Sterzing und Elzenbaum öffneten daraufhin die Fahrerkabine. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1300206_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Der 46-Jährige, der aus Weißrussland stammte und in der Slowakei lebte, ist eines natürlichen Todes gestorben. Ersten Annahmen zufolge ist er einem Herzversagen erlegen. <BR \/><BR \/> Die Feuerwehren bargen den Leichnam und übergaben ihn an ein Bestattungsunternehmen. Die Verkehrspolizei Sterzing nahm die Erhebungen zu dem Vorfall auf. Im Einsatz standen auch das Weiße Kreuz sowie die Autobahnmeisterei.