Pünktlich zum Start der Olympischen Winterspiele Mailand-Cortina haben die Carabinieri ihre Präsenz im Wipptal verschärft – und wurden promt zu einem Vorfall in der Sterzinger Pfarragerstraße gerufen: Dort meldeten Anwohner einen sichtlich erregten Mann, der mit einem Messer bewaffnet im Eingangsbereich eines Wohnhauses stand.<BR \/><BR \/>Die Beamten der Kompanie Sterzing, unterstützt von einer Spezialeinheit des 10. Regiments „Campania“, trafen den Mann im Treppenhaus an. Der Verdächtige – ein in Österreich wohnhafter Südtiroler – äußerte wirre Sätze, leistete den Anweisungen der Einsatzkräfte jedoch Folge. Beim Leeren seiner Taschen kam ein 20 Zentimeter langes Springmesser zum Vorschein. Die Waffe wurde sofort beschlagnahmt.<BR \/><BR \/>Wie die Ermittlungen ergaben, hatte der Mann vor dem Betreten des Hauses bereits Passanten auf offener Straße belästigt. Aufgrund seines auffälligen psychophysischen Zustands wurde nach dem Einsatz medizinisches Personal angefordert. Der Mann wurde wegen unrechtmäßigen Waffenbesitzes und Hausfriedensbruchs auf freiem Fuß angezeigt.