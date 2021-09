Sterzing: Schwere Verletzungen durch Treppensturz

Am heutigen Freitagabend hat sich gegen 17.25 Uhr in Sterzing ein Unfall ereignet.Bei einem Treppensturz schlug sich eine Person den Kopf auf und zog sich schwere Verletzungen zu.Die verletzte Person wurde in das Bozner Krankenhaus transportiert.Im Einsatz standen die Carabinieri, ein Notarztwagen und der Notarzthubschrauber Aiut Alpin Dolomites.

stol