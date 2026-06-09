Der erste Vorfall ereignete sich gegen 2 Uhr nachts in der Neustadt. Ein 48-jähriger Mann aus Sterzing sei laut der italienischen Tageszeitung „Alto Adige“ aus noch ungeklärten Gründen von mehreren Personen umringt und wiederholt geschlagen worden. Der Mann wurde anschließend in das Krankenhaus von Sterzing eingeliefert. Die Ärzte stellten Verletzungen fest, die in rund vier Wochen abheilen dürften.<h3>\r\n28-Jähriger erleidet Armbruch<\/h3>Wenige Stunden später kam es zu einem ähnlichen Vorfall in der Bahnhofstraße. Dort sei ein 28-jähriger Marokkaner auf offener Straße von mehreren Personen attackiert worden – wobei die Angreifer dermaßen gewaltsam vorgegangen sein sollen, dass der 28-Jährige unter anderem einen Armbruch erlitt. Er erstattete Anzeige.<BR \/><BR \/>Die beiden Übergriffe weisen nach Angaben der Ermittler zahlreiche Gemeinsamkeiten auf. Deshalb wird nicht ausgeschlossen, dass dieselbe Gruppe für beide Taten verantwortlich sein könnte. In einem Fall steht neben schwerer Körperverletzung auch der Verdacht eines versuchten Raubes im Raum. Demnach sollen die Täter auch versucht haben, ihrem Opfer ein Smartphone zu entreißen.<h3>\r\nSuche nach Tätern läuft<\/h3>Die Ermittlungen werden von den Carabinieri von Sterzing durchgeführt. Eine entscheidende Rolle könnten dabei die Überwachungskameras an den Schauplätzen der Übergriffe spielen, die Aufnahmen werden derzeit ausgewertet. Unter den möglichen Motiven prüfen die Ermittler auch die Hypothese einer Auseinandersetzung im kriminellen Umfeld.