Der Primar der Neurorehabilitation, Dr. Luca Sebastianelli, die Neurologen Dr. Davide Ferrazzoli, Dr.in Viviana Versace sowie die Neuropsychologin Dr.in Paola Ortelli haben gemeinsam mit dem inzwischen verstorbenen Professor Nir Giladi das Kapitel 25 „Gait Disorders“ der 9. Auflage von Bradley and Daroff’s “Neurology in Clinical Practice“ (Elsevier) verfasst.<BR \/><BR \/>Das Werk gilt seit nahezu fünf Jahrzehnten als das weltweit führende Referenzhandbuch der klinischen Neurologie und wird an Universitäten sowie in der Facharztausbildung für Neurologie auf der ganzen Welt verwendet.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1343784_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Dass die Sterzinger Spezialistinnen und Spezialisten Teil eines rund 150-köpfigen internationalen Autorenteams der neuen Auflage sind, ist eine besondere Anerkennung für ihre fachliche Expertise. Die wissenschaftliche Leitung lag bei Professor Joseph Jankovic, einem der weltweit renommiertesten Neurologen und führenden Experten auf dem Gebiet der Bewegungsstörungen.<BR \/><BR \/>Das Kapitel bietet eine umfassende Darstellung von Gangstörungen und behandelt deren pathophysiologische Grundlagen, die klinische und apparative Diagnostik, sowie die modernsten therapeutischen und rehabilitativen Behandlungsansätze.<BR \/><BR \/>„Dieses Ergebnis unterstreicht das hohe klinische und wissenschaftliche Niveau der Abteilung für Neurologie und Neurorehabilitation des Krankenhauses Sterzing. Möglich wurde dies durch ein Umfeld, das über viele Jahre hinweg die fachliche Weiterentwicklung, die Forschungstätigkeit und die internationale Zusammenarbeit nachhaltig gefördert hat“, schreibt der Südtiroler Sanitätsbetrieb in einer Aussendung.<BR \/><BR \/>Das Kapitel verstehe sich zugleich als Würdigung des Andenkens an Professor Nir Giladi, einen der weltweit führenden Experten auf dem Gebiet der Bewegungsstörungen. „Er hatte für eine gewisse Zeit mit der Neurorehabilitation in Sterzing zusammengearbeitet und verstarb noch vor der Veröffentlichung des Buches. Die neue Auflage widmet ihm eine besondere Erinnerung und würdigt seinen außergewöhnlichen wissenschaftlichen und menschlichen Beitrag, der die internationale neurologische Gemeinschaft bis heute prägt“, so der Sanitätsbetrieb abschließend.