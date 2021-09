Steve Buscemi spricht über Einsatz als Feuerwehrmann am Ground Zero

„Es hat sich tatsächlich gut angefühlt, dort zu sein“, schreibt der 63-Jährige in einem Essay für das „Time“-Magazin. Er war nach eigenen Worten mehrere Tage dort im Einsatz.Buscemi wurde bekannt durch seine Rolle in dem Kultfilm „The Big Lebowski“, außerdem war er als Killer in der Serie „Fargo“ zu sehen. Vor seiner Karriere arbeitete er bei der New Yorker Feuerwehr, wie er in dem Essay schildert.Nach einer Pause von 17 Jahren half er ab dem 12. September 2001 bei den Aufräumarbeiten in einer Eimerbrigade, einer Kette von Helfern.„Hin und wieder wurde auch ein Leichensack weitergereicht“, erinnert sich Buscemi in dem Essay.

apa