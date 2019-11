Stichflamme aus Gasflasche: 1 Verletzter

Gegen 21 Uhr ging am Freitag der Alarm ein: In einer Wohnung im Dorfzentrum von St. Lorenzen war aus einer Gasflasche eine Stichflamme ausgetreten, sie hatte eine Person erfasst und dabei leicht verletzt; in dem Raum befanden sich weitere 4 Personen, die aber nicht mit der Flamme in Kontakt kamen.





Die Männer der Freiwilligen Feuerwehren brachten die Personen in Sicherheit und versorgten sie bis zum Eintreffen des Rettungswagens des Weißen Kreuzes. Der Verletzte und die 4 Personen wurden zur Behandlung bzw. Kontrolle ins Brunecker Krankenhaus gebracht.

