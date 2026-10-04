Laut Bericht führten Beamte der Veterinärabteilung der Bezirkshauptmannschaft Schwaz und der Gemeinde sowie ein Tierarzt die Kontrolle durch, um die Haltung am Betrieb genauer unter die Lupe zu nehmen. Tatsächlich sollen laut Zeitung auch Tiere abgenommen worden sein. Der Stier, welcher bereits vor einer Woche zwei Menschen angegriffen hatte, musste von der Polizeieinheit Cobra erschossen werden.<BR \/><BR \/>Wie die „Tiroler Tageszeitung“ online berichtete, stellten die Behörden eine „massive Tierwohlgefährdung“ auf dem Bauernhof fest. Mehrere Tiere waren bereits tot, zahlreiche weitere wurden unter katastrophalen Bedingungen gehalten. Rund 30 Nutztiere, vorwiegend Kühe, wurden dem 44-jährigen Bauern daraufhin behördlich abgenommen.<h3>\r\n„Äußerst aggressiv“<\/h3>Große Probleme gab es offenbar wieder mit dem Stier, der für die Attacke vor einer Woche verantwortlich war <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nordtirol-stier-verletzt-zwei-personen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>. Dieser befand sich auf einer Weide und habe sich erneut „äußerst aggressiv“ verhalten, wie es von den Behörden gegenüber der Zeitung hieß. Aufgrund der Gefährdungslage für die Einsatzkräfte und die Bevölkerung habe man sich für die Tötung des Stieres vor Ort entschieden. Weitere verwaltungs- und strafrechtliche Ermittlungen durch Behörden und Polizei seien im Gange.<BR \/><BR \/>Die aufgedeckten Missstände auf dem Tiroler Bauernhof riefen am Sonntag auch den Präsidenten der Tiroler Landwirtschaftskammer, Josef Hechenberger, auf den Plan. Für ihn sei dies ein „Einzelfall“, welcher das „Vertrauen in Tirols bäuerliche Tierhaltung nicht erschüttern“ dürfe, wie er in einer Presseaussendung bekräftigte. <h3>\r\nRechtzeitig Hilfe suchen<\/h3>Gleichzeitig appellierte er an Bauernfamilien, „rechtzeitig Unterstützung in Anspruch zu nehmen“. So gebe es bei persönlichen, familiären oder betrieblichen Herausforderungen ein breites Beratungs- und Unterstützungsangebot in der Landwirtschaftskammer Tirol. „Hilfe anzunehmen ist kein Zeichen von Schwäche, sondern Verantwortung - für die Familie, den Betrieb und vor allem für die Tiere“, so Hechenberger.