Stiftung: Fürstin Charlene steckt mit Infektion in Südafrika fest

Charlène, die mit dem 20 Jahre älteren Fürsten Albert II. (63) verheiratetet ist, war in das Land am Südzipfel Afrikas, ihre alte Heimat, gereist um sich gegen Nashorn-Wilderei einzusetzen. Ursprünglich sollte die Fürstin am Wochenende zur Eröffnung des Grand-Prix-Formel-1-Rennens wieder in Monte Carlo sein.Im Rahmen ihrer Mission hatte die Fürstin ein Naturreservat in Südafrika besucht, in dem Ranger Nashörner zum Schutz vor Wilderern enthornen. Das Horn der Dickhäuter wird vor allem nach Asien geschmuggelt, wo es als traditionelle Medizin beliebt ist und etwa so viel wie Gold kostet.Die frühere Karriereschwimmerin wurde 1978 im heutigen Simbabwe geboren, mit 12 Jahren zog sie mit ihrer Familie nach Südafrika. Albert lernte sie im Jahr 2000 bei einem Schwimmwettkampf in Monaco kennen. Seit 2011 ist sie Fürstin.

dpa