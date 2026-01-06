Der Alarm erreichte die Einsatzkräfte um 21.51 Uhr. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute loderten bereits Flammen aus dem Dachstuhl. Da sich zudem starker Rauch entwickelt hatte, kamen mehrere Atemschutztruppen zum Einsatz. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1257873_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Ersten Informationen zufolge wurde eine Person mit leichten Verletzungen zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus von Schlanders gebracht. <BR \/><BR \/>Die Bewohner des Hauses konnten zwischenzeitlich in einer Gemeindewohnung untergebracht werden. <BR \/><BR \/>Durch den raschen und koordinierten Einsatz der Feuerwehren konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und eine weitere Ausbreitung verhindert werden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1257876_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> Im Einsatz standen neben der Freiwilligen Feuerwehr von Stilfs auch die Mannschaften von Lichtenberg, Prad und Mals sowie die Rettungskräfte des Weißen Kreuzes und die Behörden.