Von Südtiroler Seite machten sich 11.500 auf den Weg, um die legendären 48 Kehren zu bezwingen. Von lombardischer Seite wurden 6.300 Radler gezählt, von der Schweiz aus 800.<BR \/><BR \/>Die insgesamt 18.600 Teilnehmer sorgten damit für einen neuen Rekord. Dieser lag bisher bei rund 14.455 Teilnehmern im Jahr 2024.<BR \/><BR \/>Die Straßen waren von 8 bis 16 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt. Organisiert wurde die Veranstaltung vom Landesamt für den Nationalpark Stilfserjoch in enger Zusammenarbeit mit dem Tourismusverein Prad. Amtsdirektor Hanspeter Gunsch bedankt sich bei allen Mitwirkenden.