Der Unfall ereignete sich um kurz nach 16 Uhr im Bereich des ehemaligen Gasthofs „Weißer Knott“ zwischen der zehnten und elften Kehre. Ein Biker aus Spanien war in Richtung Prad unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache mit seiner KTM gegen ein bergauf fahrendes Auto prallte. Der Motorradfahrer mittleren Alters zog sich bei dem Unfall ein Polytrauma zu, er wurde mit dem Rettungshubschrauber Pelikan 1 ins Krankenhaus nach Bozen geflogen. Die Urlauberfamilie aus Italien im Mercedes blieb unverletzt, stand jedoch unter Schock.<BR \/><BR \/>Im Einsatz stand auch die Freiwillige Feuerwehr Stilfs, sie regelte einspurig den Verkehr an der Unfallstelle vorbei und kümmerte sich anschließend um die Aufräumarbeiten.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/a22-motorradunfall-im-unterland-fordert-schwerverletzten" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Am Samstagmittag war ein Motorradfahrer auf der Brennerautobahn gegen ein Auto geprallt und ebenfalls schwer verletzt worden.<\/a>