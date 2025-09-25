Im Mai dieses Jahres wollte der 25-Jährige offenbar große Greifvögel beim Fressen von Tierkadavern filmen. Dazu hatte er in einem selbstgebauten Holzunterstand in einem Waldgebiet der Gemeinde Stilfs 2 Fotofallen aufgestellt.<BR \/><BR \/>Genau in dem Moment, in dem er die Fotofallen aktivieren wollte, wurde er von Mitarbeitern des Nationalparks beobachtet. Diese meldeten den Vorfall den Carabinieri von Schlanders.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri nahmen die Ermittlungen auf. Eine Analyse der gefundenen Fotofallen sowie eine Durchsuchung bei dem jungen Mann im August ergaben, dass es sich tatsächlich um Geräte der Autonomen Provinz Bozen handelte, deren Diebstahl bereits einige Monate zuvor vom Landesforstdienst gemeldet worden war.<BR \/><BR \/>Die Fotofallen wurden beschlagnahmt, und der junge Mann wurde angezeigt.<BR \/><BR \/>Er muss sich nicht nur wegen Hehlerei verantworten, sondern wird auch für Verstöße gegen den Schutz von Flora und Fauna bestraft.