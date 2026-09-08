Auf Südtiroler Seite bestehen bereits zehn tägliche Busverbindungen auf das Stilfser Joch. Die Lombardei erhöht ihr Angebot nun von bisher zwei auf fünf tägliche Verbindungen. Als nächster Schritt soll auch die Anbindung aus der Schweiz verbessert werden, wie das Ressort für Infrastrukturen und Mobilität mitteilt.<BR \/><BR \/>Die grenzüberschreitende Mobilität rund um das Stilfser Joch wird Schritt für Schritt ausgebaut. Vor diesem Hintergrund fand am 8. September auf dem Stilfser Joch ein Treffen von Vertreterinnen und Vertretern des Landes Südtirol und der Region Lombardei statt. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1357149_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Mittelpunkt standen die bestehenden Busverbindungen zwischen Südtirol und der Lombardei sowie die nächsten Entwicklungsschritte in Richtung Schweiz.<BR \/><BR \/>„Das ist ein konkreter Schritt nach vorne. Jetzt geht es darum, dieses Gebiet über die Grenzen hinweg immer besser miteinander zu verbinden. Langfristig arbeiten wir an grenzüberschreitenden Bahnverbindungen im Vierländereck Terra Raetica. Gleichzeitig müssen wir aber bereits heute das stärken, was konkret und rasch umsetzbar ist: bessere Busverbindungen“, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1357152_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nAusbau des Mobilitätsangebots<\/h3><BR \/>Der nächste Schritt soll die Schweiz betreffen. Ziel ist es, auch die Busverbindung von Santa Maria im Val Müstair auf das Stilfser Joch von derzeit zwei auf fünf tägliche Fahrten auszubauen. Damit entsteht ein dichteres grenzüberschreitendes Mobilitätsangebot zwischen Südtirol, der Lombardei und der Schweiz.<BR \/><BR \/>„Die Region Lombardei setzt entschlossen auf nachhaltige Mobilität und den Ausbau des öffentlichen Verkehrs“, betont der lombardische Regionalassessor für Verkehr und nachhaltige Mobilität Franco Lucente.<BR \/><BR \/> „Auch im Alta Valtellina erzielen wir dabei konkrete Fortschritte – dank der engen Zusammenarbeit aller beteiligten Akteure und der Verknüpfung verschiedener Mobilitätsformen, um die zahlreichen Orte des Gebiets einfach und gut erreichbar zu machen.“