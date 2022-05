Stilfser Joch nach Wintersperre wieder erreichbar

Ab dem morgigen Freitag (ab 13 Uhr) ist das Stilfser Joch nach der Wintersperre wieder erreichbar. In den Wintermonaten war nur die Zufahrt bis Trafoi, Abzweigung Heilige 3 Brunnen, möglich.

Das Stilfser Joch liegt in den Ortler-Alpen und ist mit seinen 2775 Metern der höchste Gebirgspass in ganz Italien.