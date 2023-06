Stilfser-Joch-Straße: Motorradfahrer stürzt 7 Meter über Böschung

Wie genau der Unfall passiert ist, ist Gegenstand der Ermittlungen der Carabinieri aus Prad.Der Motorradfahrer war mit Kollegen in einer Gruppe unterwegs, als es kurz vor 18 Uhr in einem eckigen Bereich zwischen Trafoi und dem Gasthaus „Weißknott“ zu dem Unfall kam.7 Meter tief stürzte der Mann über die Fahrbahn hinaus. Bäume bremsten seinen Sturz, doch seine Verletzungen sind schwer.Der Notarzthubschrauber Pelikan 3 war nach der Alarmierung gleich vor Ort: Mit der Seilwinde wurden Arzt und Sanitäter zum Verletzten abgelassen. Sie versorgten den Mann vor Ort und stabilisierten ihn so weit, dass das Weiße Kreuz Sulden ihn bis zum Hubschrauberlandeplatz in Trafoi bringen konnte. Von dort aus brachte ihn der Hubschrauber ins Krankenhaus nach Bozen.Die Freiwillige Feuerwehr von Stilfs sicherte und räumte die Unfallstelle.