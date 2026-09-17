Der Unfall um 14 Uhr ereignete sich in Kehre 44. Der Motorradfahrer erlitt dabei erhebliche Verletzungen an Fuß und Knöchel und wurde darauf vom Notarzthubschrauber Pelikan 3 ins Krankenhaus nach Meran gebracht. <BR \/><BR \/>Nur rund fünf Minuten musste die Straße gesperrt werden. Dank der Hilfe der Begleiter des Motorradfahrers und der Freiwilligen Feuerwehr Stilfs konnte die Unfallstelle bald geräumt werden und der Verkehr weiterfließen. <BR \/><BR \/>Vor Ort im Einsatz waren die Freiwillige Feuerwehr Stilfs und das Weiße Kreuz Sulden.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/stilfserjochstrasse-verkehrsunfall-zwischen-motorrad-und-pkw" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Hier lesen Sie mehr zum Unfall, der um die Mittagszeit nahe der Stelle passiert ist.<\/a>