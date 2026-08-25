Auf der SS38 Stilfserjochstraße ist es zu einem Steinschlag gekommen. Ersten Informationen zufolge soll ein großer Felsbrocken auf die Straße gestürzt sein. Dabei zerbrach der Felsbrocken, die einzelnen Teile verteilten sich auf der Fahrbahn. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1351278_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Straße ist jedoch vorerst ab der 26. Kehre für den Verkehr gesperrt. Derzeit wird auf die Einschätzung eines Geologen gewartet. Er soll beurteilen, wie lange die Straße gesperrt bleiben muss und ob weitere Gefahren bestehen.<BR \/><BR \/><BR \/><embed id="dtext86-76076933_gallery" \/><BR \/><BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Stilfs und der Straßendienst.