Um 12 Uhr ging der Notruf ein. Auf der Stilfserjochstraße zwischen Trafoi und Gomagoi, bei Kilometer 142, war ein Motorrad mit einem Pkw kollidiert. Die beiden Motorradfahrer wurden dabei verletzt: nach ersten Informationen einer mittelschwer, einer leicht. Der genaue Unfallhergang ist nicht bekannt. Die Verletzten wurden in die Krankenhäuser Meran und Schlanders gebracht.<BR \/><BR \/>Die Straße war rund 45 Minuten vollständig gesperrt. Inzwischen ist sie wieder einspurig befahrbar, der Verkehr kann normal weiterfließen.<BR \/><BR \/>Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Stilfs, die Carabinieri von Prad, der Notarzthubschrauber Pelikan 3, das Weiße Kreuz und der Straßendienst.