Geschäfte und Lokale in ganz Italien schließen wegen Coronavirus-Krise

🔴 In diretta da Palazzo Chigi 🔴 Pubblicato da Giuseppe Conte su Mercoledì 11 marzo 2020

Mit der kompletten Schließung aller Geschäfte und Lokale will die italienische Regierung die Ausbreitung des Coronavirus bekämpfen. So wurde am Mittwochabend beschlossen, dass lediglich Lebensmittelgeschäfte und Apotheken geöffnet bleiben dürfen.Bars, Restaurants, Pubs und sämtliche Freizeiteinrichtungen bleiben vorerst genauso wie sämtliche Handelsbetriebe geschlossen. Die Verordnung soll bereits mit Donnerstag in Kraft treten.Für die Industrie und Fabriken gelten strenge Auflagen, wie der Sicherheitsabstand von einem Meter. Der öffentliche Nahverkehr bleibt vorerst aufrecht.Die Leute dürfen nur mehr für die notwendigsten Erledigungen das Haus verlassen. Conte appellierte eindringlich, sich an die Bestimmungen zu halten.

am