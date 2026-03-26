Auf der Höhe der Luferbrücke haben Unbekannte sechs Plastikkübel mit einem Fassungsvermögen von 40 Litern verdorbenes Fleisch in der Passer entsorgt. Bürgermeister Alex Turato, der sich bei einem Lokalaugenschein ein Bild gemacht hat, ist mehr als erbost. „Da haben Leute das verdorbene Fleisch, das bereits von Würmern übersät und von Fliegen umkreist war, zuerst in Plastiksäcke verpackt, dann in Kübel gesteckt und diese von der Brücke geworfen. Dadurch sind die Kübel geborsten und das stinkende Fleisch lag frei herum. Ein großes hygienisches Problem. Nicht auszudenken, wenn Kinder darauf gestoßen wären“, sagt Turato. <BR \/><BR \/>Teilweise sei das Fleisch bereits portioniert gewesen, teilweise habe es sich um Schlachtabfälle gehandelt, sagt er.<BR \/><BR \/>Mit Hilfe der Feuerwehr und von Mitarbeitern des Gemeindebauhofs und unter Zuhilfenahme von Schutzausrüstung wurde das Gammelfleisch aus der Passer geholt und entsorgt. „Das zahlt natürlich wieder die Allgemeinheit. Dabei wäre es ein Einfaches das verdorbene Fleisch zu einem Schlachthof oder den Recyclinghof von St. Martin zu bringen. Ich verstehe nicht, warum Leute so rücksichtlos die Umwelt verschmutzen und ich habe gar den Eindruck, dass immer mehr Menschen diese Haltung an den Tag legen“, ärgert sich Turato.