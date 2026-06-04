Ersten Meldungen zufolge handelt es sich um eine Oberleitungsstörung bei Klausen. Zwischen Waidbruck und Brixen verkehren die Züge derzeit nur eingleisig. Verzögerungen entlang der gesamten Brennerbahnlinie sind die Folge: Schon jetzt weisen die Züge erhebliche Verspätungen auf, wie Pendler berichten. <BR \/><BR \/>Laut der Online-Plattform „südtirolmobil“ sind auch Ausfälle möglich. Die Techniker des italienischen Schienennetzbetreibers RFI sind jedoch bereits vor Ort, um die Störung zu beheben.<BR \/><BR \/>Währenddessen geht es auch auf der Straße nur schleppend voran: Wegen der Feiertage in Deutschland und Österreich herrscht auf der Brennerautobahn starker <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/achtung-hohes-verkehrsaufkommen-auf-der-brennerautobahn-staus" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Reiseverkehr<\/a>. <BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<\/i>