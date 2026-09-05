Wie <a href="https:\/\/www.verkehrsinfos.it\/" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">verkehrsinfos.it<\/a> meldet, ist der Schienenverkehr auf der wichtigen Nord-Süd-Verbindung derzeit vollständig zum Erliegen gekommen. Es finden aktuell keine Zugfahrten statt. Nur vereinzelt fahren Güterzüge.<BR \/><BR \/>Wann die Störung behoben sein wird und die Züge wieder fahrplanmäßig rollen können, ist bislang nicht absehbar.<BR \/><BR \/>Reisende, die am Samstag auf dieser Verbindung unterwegs sein müssen, werden aufgerufen, nach Möglichkeit auf alternative Verkehrsmittel wie den Busverkehr auszuweichen.<BR \/><BR \/>Auch Zugverbindungen nach Brescia und Padova sind derzeit von der Störung betroffen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1355814_image" \/><\/div>\r\n