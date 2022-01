STOL-Umfrage: 72 Prozent fühlen sich in Südtirols Städten nicht sicher

Der Hintergrund: Anfang Jänner hatte sich ein Brixner Bürger an die STOL-Redaktion gewandt und damit die jüngsten Geschehnisse an die Öffentlichkeit gebracht: Polizeibekannte Jugendliche aus der Umgebung verbreiten in Brixen seit längerem Angst und Schrecken. Andere Jugendliche fürchten sich vor ihren gewalttätigen Übergriffen. Eines der Videos zeigt eine wüste Prügelattacke in Brixen , aufgenommen in der Silvesternacht. Am Mittwoch hat sich erneut ein Bürger mit einem ähnlichen Gewaltvideo an die Redaktion gewandt . „Ich spreche für alle, wenn ich sage, dass man in Brixen vor denen Angst hat“, sagt er zu STOL.Gemeint ist eine lose Gruppe von mehreren jungen Männern aus allen Ecken der Umgebung. Diese, so sagen die Brixner, sorge dort immer wieder für Probleme. „Man versucht, ihnen aus dem Weg zu gehen. Sie fragen nach Zigaretten; wenn man ihnen keine gibt, muss man Angst haben eine zu kassieren.“ Eine STOL-Umfrage mit der Frage „Wie sicher fühlen Sie sich in Südtirols Städten?“ hat nun folgendes Ergebnis hervorgebracht, das erschreckt (siehe untenstehende Grafik): Knapp 72 Prozent der 3700 Abstimmenden (Stand 17 Uhr) sagen: „Ich meide aus Sorge, Kriminellen zu begegnen, bestimmte Orte.“ Nur knapp 15 Prozent der Abstimmenden sagen: „Ich fühle mich absolut sicher.“

