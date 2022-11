STOL feiert 25 Jahre: Ein Rückblick auf ein Vierteljahrhundert

Aufbruch ins Ungewisse

Team-Besprechung im Sommer 2001. - Foto: © "D"

Rupert Bertagnolli und Eva Maria Bernhard bei der STOL-Arbeit. - Foto: © "D"

60 Millionen Aufrufe im Monat

2014: Redakteurin Elisabeth Turker erklärt in einem Video die STOL-App.

STOL-OnTour-Reporterinnen 2001 (von links): Sabine Gamper, Karin Tamanini und Sabine Hanniger. - Foto: © "D"

„Zuerst auf STOL“ – Hintergründe, Analysen und Einordnungen

Seit Dezember 2020: s+

Das STOL-Team im Jahr 2022 (von links): Ivo Zorzi, Armin Pichler, Veronika Ebner, Leiterin Video-Abteilung, STOL-Ressortleiter Arnold Sorg, Alexandra Tötsch, Chefredakteur Toni Ebner, s+-Verantwortlicher Martin Lercher, Matteo Tomada, Katrin Niedermair, Philipp Trojer und Verena Stefenelli. - Foto: © DLife/LO

Auch Südtirols Landeshauptmann gratuliert STOL zum Jubiläum. - Foto: © LPA/Ivo Corrà

Ein Leben ohne Internet? Heute nicht mehr vorstellbar. Im Jahr 2022 sind wir umgeben von Smart-TVs, Smartphones, Smart Watches, die Technologie begleitet uns in allen Lebenslagen, immer, überall.Wie anders war das alles noch im fernen Jahre 1997: Kein Smartphone piepste, als Prinzessin Diana bei einem tragischen Unfall in Paris starb. Niemand twitterte Fotos des „Großen Kometen“ Hale-Bopp, der monatelang mit bloßem Auge am Himmel zu sehen war.1997 war das Internet erst seit wenigen Jahren für jeden zugänglich, vor allem jüngere Leute machten sich mit den neuen technischen Möglichkeiten vertraut. Im November 1997, der Geburtsstunde von Südtirols erstem Onlineportal STOL, war die Suchmaschine Google erst 2 Monate alt.Die Gründung einer Online-Nachrichtenseite galt damals – vor allem in Südtirol – als riskant: Zu spärlich war die Nutzung des Internets, zu wenige kannten sich wirklich im World Wide Web aus. Südtirol Online wagte, was damals noch niemand in Südtirol gewagt hatte – und das mit Erfolg.Bereits am ersten Wochenende verzeichnete STOL 1300 Besucher: für damalige Verhältnisse ein tolles Ergebnis. Von den anfänglichen 200 bis 300 Lesern pro Tag (und das war schon ein sehr guter Tag) hat sich STOL zum meistgelesenen Nachrichtenportal in Südtirol entwickelt. Oder besser gesagt: Es hat diese Position seit 25 Jahren erfolgreich verteidigt.Sein 10-jähriges Jubiläum feierte STOL mit über 50.000 Lesern pro Tag und 7,1 Millionen Seitenaufrufen im Monat. Damals war es das erklärte Ziel, künftig verstärkt auf Videos zu bauen – ein Vorhaben, das auch umgesetzt wurde. Neben lokalen Videos zu den Themen, die Südtirol beschäftigen, stehen heute auch Videos zu internationalen Geschehnissen sowie virale Inhalte im Netz im Vordergrund.Seit dem 10-Jahre-Jubiläum ist die Leserzahl stetig gestiegen. Zum Vergleich: Im Jahr 2017, also beim 20-Jahre-Jubiläum, wurde STOL im Schnitt 27 Millionen Mal im Monat aufgerufen und nun, im Jahr 2022, wird STOL im Monat 60 Millionen Mal aufgerufen – also mehr als doppelt so oft.Um erfolgreich zu werden und erfolgreich zu bleiben, bedarf es aber stets auch einer Weiterentwicklung: So war in der STOL-Anfangszeit vor allem die Rubrik „Südtiroler im Ausland“ äußerst beliebt, auch die Fotogalerie STOL OnTour erfreut sich auch nach über 2 Jahrzehnten noch größter Beliebtheit.Ein paar Jahre nach dem dem Start sind die Comedy-Formate zum STOL-Kosmos gestoßen: Angefangen mit „So sig holt i’s“ mit Dietmar Prantl, später die verschiedenen Formate mit Thomas Hochkofler und Lukas Lobis – von „Ban Luis“ bis zur „Wöchenschau“.STOL ist in den vergangenen 25 Jahren immer auf dem Laufenden geblieben und hat versucht, stets seinem Motto treu zu bleiben: „Zuerst auf STOL“.STOL will aber nicht nur als erstes über die wichtigsten Nachrichten aus Südtirol und der Welt berichten, sondern auch Hintergründe liefern. Aus diesem Grund wurde vor rund 2 Jahren das Bezahl-Angebot s+ ins Leben gerufen. Mit diesem zusätzlichen Angebot will STOL seinen Lesern exklusive Inhalte liefern, aber auch hintergründige und tiefer gehende Analysen zu aktuellen Themen.Das Online-Abomodell, auf das mittlerweile sehr viele Medienhäuser im In- und Ausland setzen, soll dazu beitragen, dass journalistische Arbeit auch im Internet bezahlt und damit die professionelle Berichterstattung für die Zukunft abgesichert wird.Neu auf STOL ist das Sonntags-Gespräch: Jeden Sonntag gibt es ein Interview mit interessanten Menschen zu spannenden Themen. Auch jeden Sonntag gibt es den STOL-Fragebogen, in dem sich Südtiroler aus allen Bereichen der Gesellschaft den Fragen der Redaktion stellen.Neuste Nachrichten und Hintergründe allein reichen noch nicht aus für guten Journalismus, diese müssen auch eingeordnet werden. Daher gibt es auf STOL – der eine oder andere Leser wird es sicherlich bemerkt haben – in regelmäßigen Abständen Kommentare und Meinungsbeiträge zu aktuellen Themen und solchen, die den Menschen unter den Nägeln brennen. Und als besonderen Service bieten wir unseren Lesern jeden Abend den STOL-Tagesrückblick – einen kompakten Überblick über die wichtigsten Ereignisse des Tages.STOL und vor allem die Menschen dahinter sind sich ihrer Verantwortung und des Vertrauens, das ihnen die Leser schenken, bewusst und arbeiten deshalb jeden Tag dafür, dass Sie auf STOL schnell und genau informiert werden und sich auf neue Themen einlassen können. Vor allem dem Onlinejournalismus wird nachgesagt, dass es ihm nur um die Klickzahlen geht. Natürlich sind auch diese wichtig, es geht aber in erster Linie darum, relevante Themen zu beleuchten und interessante Geschichten zu erzählen. Dafür will STOL auch in den kommenden Jahren stehen.Diesen Glückwünschen hat sich auch Landeshauptmann Arno Kompatscher in schriftlicher Form angeschlossen:An dieser Stelle möchten wir ein großes Dankeschön an alle Leser und Abonnenten für die jahrelange Treue, Kritik und Unterstützung richten. Reporterin Alexandra Tötsch hat sich anlässlich des 25. Geburtstages von STOL in Bozen bei den Südtirolern umgehört, ob und warum sie STOL lesen.