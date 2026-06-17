Zur Erinnerung an Fratini, der eine leitende Position in der ehemaligen Ceda-Fabrik innehatte, wurde 2024 ein Gedenkstein in der Siemensstraße im Industriegebiet verlegt.<BR \/><BR \/>Im Rahmen von Straßenbauarbeiten, die eine externe Firma im Auftrag eines dort ansässigen Unternehmens durchführte, wurde der Stolperstein laut Stadtverwaltung irrtümlich entfernt. Das Verschwinden rief in der Bevölkerung sowie in den Medien Besorgnis und Spekulationen hervor, die sich letztlich jedoch nicht bestätigten.<BR \/><BR \/>Das zuständige Bauunternehmen konnte den Stein nun bei einer Nachkontrolle in einwandfreiem Zustand bergen. Bis zur Fertigstellung der Pflasterung in rund drei Monaten wird der Stolperstein im Stadtarchiv der Gemeinde Bozen fachgerecht konserviert. Anschließend erfolgt die Wiedereinsetzung am Originalstandort.