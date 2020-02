Fake-News zur Schulschließung bis 5. März: Innenministerium dementiert

„Il presidente del consiglio Conte Giuseppe dispone la chiusura di tutte le scuole d’Italia di ogni grado e ordine per la grave e allarmante situazione che incombe sulla nostra nazione. Al fine di tutelare la salute nazionale e degli studenti fino al 5 marzo 2020 le scuole di ogni grado e ordine saranno chiuse. A breve uscirà la disposizione ufficiale sul sito del ministero. www.interno.gov.it“So lautet die Nachricht, die am Dienstag auf WhatsApp die Runde macht. Doch diese Verordnung kam nicht vom Innenministerium, im Gegenteil: Es schickte ein Dementi. Bis auf Weiteres bleiben die Schulen also lediglich in dieser Woche – wie vorab vorgesehen – für die Semesterferien geschlossen.Ob das Innenministerium in den kommenden Tagen einen neuen Entschluss fast und die Schulen tatsächlich noch länger zu bleiben werden, bleibt abzuwarten.

