Die Initiative bietet eine wichtige Möglichkeit zur Vorbeugung von Infektionen, die durch humane Papillomviren (HPV) verursacht werden. HPV können verschiedene Erkrankungen auslösen, darunter Kondylome (Genitalwarzen), Krebsvorstufen und einige Krebsarten wie Gebärmutterhalskrebs – nach Brustkrebs die zweithäufigste Krebsart bei Frauen zwischen 15 und 44 Jahren –, Peniskrebs, Analkrebs sowie Tumore im Mund- und Rachenraum.<BR \/><BR \/>Für Mädchen und Jungen bis zum Alter von 14 Jahren umfasst der Impfzyklus zwei Dosen, ab 15 Jahren sind gemäß dem vorgesehenen Impfkalender drei Dosen erforderlich.<BR \/><BR \/><b>Die Standorte der „Stop HPV“-Open Days:<\/b><BR \/><BR \/><b>Bruneck, 10.09.2026<\/b> - Krankenhaus Bruneck, Blutabnahme;<BR \/><b>Meran, 22.09.2026<\/b> - Krankenhaus Meran, Blutabnahme;<BR \/><b>Innichen, 23.09.2026<\/b> - Gemeinschaftshaus Innichen, In der Au 6;<BR \/><b>Brixen, 23.09.2026<\/b> - Krankenhaus Brixen, Gebäude C, 2. Stock;<BR \/><b>Bozen, 25.09.2026<\/b> - Krankenhaus Bozen, Neue Klinik, Impfzentrum.<BR \/>Für alle Termine und Standorte gilt dieselbe Uhrzeit: 13:30 bis 16:00 Uhr.<BR \/><BR \/>„Das HPV-Impfangebot wird in allen Gesundheitsbezirken präsent sein, um möglichst viele Personen der Zielgruppe zwischen 11 und 26 Jahren zu erreichen“, erklärt Silvia Spertini, Direktorin des Dienstes für Hygiene und öffentliche Gesundheit. „Eine kleine Vorsorgemaßnahme kann möglichen schwerwiegenden Folgen einer Infektion mit Papillomviren vorbeugen. Deshalb wenden wir uns nicht nur an junge Menschen, sondern suchen auch die Unterstützung der Eltern, um ihre Söhne und Töchter für die Teilnahme an dieser wichtigen Präventionsinitiative zu sensibilisieren. Ich möchte daran erinnern, dass neben den Open Days im September das Impfangebot gegen HPV das ganze Jahr über nach Vormerkung verfügbar ist. Sie ist für alle bis zum Alter von 26 Jahren sowie für bestimmte Risikogruppen kostenlos.“<BR \/><BR \/>Der Südtiroler Sanitätsbetrieb lädt alle interessierten Personen der angegebenen Altersgruppe ein, diese Gelegenheit zu nutzen, um die eigene Gesundheit zu schützen und zur Vorbeugung HPV-bedingter Erkrankungen beizutragen.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.sabes.it\/hpv" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Weitere Informationen zu humanen Papillomviren und zur Impfung sind auf der entsprechenden Seite des Südtiroler Sanitätsbetriebes verfügbar.<\/a>