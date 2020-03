Stop Racism – Aktionswochen gegen Rassismus

„Rassismus zieht sich durch sämtliche Lebensbereiche und tritt im zwischenmenschlichen Miteinander genauso wie in institutionellen Strukturen auf. Durch Mikro-Aggressionen und schwerwiegendere Angriffe werden Betroffene täglich ausgegrenzt und verletzt, so die Initiatoren der Aktionswochen.Der Kalender der Aktionswochen www.stopracism.it lädt zu einer Vielzahl unterschiedlicher Veranstaltungen in Bozen, Brixen, Meran, Kaltern und Mals ein.Landesberufsschule für das Gastgewerbe Savoy, Caritas Haus Ruben, Caritas Migrant(inn)enberatungsstelle Flori, S.I.P.R.O.I.M.I der Bezirksgemeinschaft Vinschgau, Bibliothek Mals, Gemeinde Mals, Italienisches Rotes Kreuz - CAS Maria Kurz, Circolo Cuturale ANPI Franca „Anita“ Turra Hans Egarter, Centro Pace, Comune di Bolzano, Libreria Ubik con il sostegno degli assessorati alla Cultura di provincia e Comune di Bolzano, Biblioteca culture del mondo, Armonia Latina, OEW-Organisation für Eine solidarische Welt, Forum Prävention, Amnesty International Bozen-Bolzano, Brücke in die Welt - Le nuove generazioni dell'Alto Adige, Liscià-donne che raccontano donne /cooperativa Officine Vispa, VKE, Gruppo Speriment-azione, Teatro dell'Oppresso (Trento), Fondazione Alexander Langer Stiftung, Bozen Solidale, Botheration HiFi, Kuba Nightlife, HRI - Human Rights International, Officine Vispa, Ost-West Club, Sozialgenossenschaft Spirit “African Soul„.

