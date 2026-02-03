Die verstärkten Kontrollen in Bozen wurden von Quästor Giuseppe Ferrari angeordnet. Beteiligt waren neben der Staatspolizei auch Carabinieri, Finanzpolizei, Stadtpolizei und das Militär.<BR \/><BR \/><BR \/>Dabei wurde in der Drususallee ein 33-jähriger Autofahrer aus Italien angehalten und anschließend angezeigt, da er offenbar den Alkoholtest verweigert hatte. Sein 29-jähriger Beifahrer beleidigte laut Aussendung der Quästur die Beamten und wurde ebenfalls angezeigt. <h3>\r\nMit Dolch unterwegs – 42-Jähriger angezeigt<\/h3>In einem Einkaufszentrum wurde am Wochenende ein polizeibekannter 58-jähriger Italiener nach einem Diebstahl angezeigt. Bei einer Fahrzeugkontrolle in der Claudia-Augusta-Straße stellten Polizisten überdies sechs Messer sicher, der 33-jährige marokkanische Fahrzeuglenker wurde wegen des Mitführens von Waffen angezeigt.Am selben Tag wurde darüber hinaus in Oberau-Haslach ein polizeibekannter 42-jähriger Tunesier, der einen Dolch mit sich führte, angezeigt.<BR \/><BR \/>Am Samstag wurden zwei junge Italienerinnen wegen Diebstahl angezeigt. In einer Baustelle im Stadtteil Don Bosco wurde ein 31-jähriger Italiener wegen schweren Diebstahls angezeigt – er soll bereits am Tag zuvor Werkzeuge von der selben Baustelle entwendet haben. <h3>\r\n5 Anzeigen wegen der Missachtung von Aufenthaltsverboten<\/h3>Kurz darauf gelang es den Beamten, einen 43-jährigen marokkanischen Asylwerber nach dem Diebstahl eines E-Scooters zu stellen und anzuzeigen. Neben dem E-Scooter wurden bei ihm auch gestohlene Kleidungsstücke gefunden. Insgesamt fünf weitere Anzeigen hagelte es am Wochenende wegen der Missachtung von Aufenthaltsverboten.