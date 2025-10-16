Laut Aussendung der Polizei wurde ein rumänisches Paar (30 und 26 Jahre) nach einem Parfümdiebstahl in den Bozner Lauben angezeigt. Als die Beamten das Paar durchsuchten, stellten sie außerdem Diebesgut aus zehn weiteren Geschäften sicher. <BR \/><BR \/>Ein 55-jähriger Österreicher wurde ebenfalls angezeigt, nachdem dieser auf der Bozner Messe ein Ausstellungsstück entwendet haben soll.<h3>\r\nInsgesamt 106 Personen kontrolliert<\/h3>Darüber hinaus wurden zwei Asylbewerber aus Tunesien kontrolliert, die sich trotz Ausweisungsanordnungen weiterhin in Bozen aufhielten. Fünf weitere Personen aus Tunesien und Marokko wurden angezeigt, weil sie sich trotz Verbot im Gemeindegebiet von Bozen aufhielten.<BR \/><BR \/>Insgesamt wurden 106 Personen kontrolliert, 10 Personen angezeigt und ein Betrieb überprüft.