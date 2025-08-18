Drei Führerscheine wurden insgesamt wegen Alkohol am Steuer eingezogen – unter anderem ging den Beamten ein 30-Jähriger mit einem Alkoholgehalt von rund 1,69 Promille ins Netz, heißt es in einer Aussendung der Carabinieri.<BR \/><BR \/>Am Freitag wurden insgesamt 136 Fahrzeuge, darunter 38 Motorräder, überprüft. 29 Mal wurden Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung festgestellt – unter anderem zu schnelles Fahren oder Missachtung der Verkehrsschilder.<h3>\r\nGadertal: Dolomitenpässe im Visier<\/h3>Auch die Bergpässe im Gadertal sind im Laufe des Wochenendes ins Visier der Carabinieri geraten. Dabei wurden weitere 127 Fahrzeuge, darunter 77 Motorräder, überprüft und 81 weitere Verstöße festgestellt – unter anderem Fahren entgegen der Fahrtrichtung, Überholverstöße und nicht getragene Helme.<BR \/><BR \/><BR \/>Die Kontrollen werden in den kommenden Wochen fortgesetzt, besonders auf stark frequentierten Straßen und Pässen.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktio@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Geben Sie uns bitte Bescheid!<\/a>