Wie die Carabinieri mitteilen, war der Mann ohne festen Wohnsitz und wegen zahlreicher Delikte polizeibekannt. Aufgrund des zunehmenden Fahndungsdrucks entschloss er sich dazu, sich bei der Carabinieri-Kaserne in Bozen zu melden und sich zu stellen.<BR \/><BR \/> Der Haftbefehl war am 16. Juli 2026 von der Vollstreckungsabteilung der Staatsanwaltschaft am Landesgericht Treviso erlassen worden. Der Mann wurde wegen Straftaten verurteilt, die er im Jahr 2018 in der Provinz Treviso begangen hatte. <BR \/><BR \/>Dabei handelt es sich um einen Wohnungseinbruch sowie den missbräuchlichen Gebrauch von Kredit- und Zahlungskarten. Die Carabinieri brachten den 43-Jährigen ins Bozner Gefängnis, wo er nun seine rechtskräftig verhängte Freiheitsstrafe antreten muss.