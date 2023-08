Straße bei Antholzer See vermurt – Mehrere Tage gesperrt

Der Rotwand-Bach brachte Unmengen an Material zu Tal. - Foto: © Julien Passler

Weil später am Abend noch einmal Unwetter vorhergesagt sind, will der Straßendienst warten, bevor er die Straße räumt. Es könnte nämlich noch mehr Material angeschwemmt werden.Der Rotwand-Bach trug nach dem Unwetter am Dienstagnachmittag so viel Material zu Tal, dass er zuerst das Überlaufbecken oberhalb des Sees füllte und schließlich die Straße vermurte.Die Straße bleibt nun für einige Tage gesperrt. Für Leute, die sich in den Gasthäusern nach dem See befunden haben, ist der Heimweg gesperrt. Sie müssen einen langen Umweg über den Staller Sattel und über Lienz fahren, um nach Hause zurückzukehren.--------------------------------------------------