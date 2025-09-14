<BR \/><BR \/>Zwischen 20 und 21 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Martin zu insgesamt fünf Einsätzen gerufen, heißt es in einer Aussendung der Gemeinde St. Martin in Passeier. „Dankenswerterweise erhielt sie tatkräftige Unterstützung von den Nachbarwehren St. Leonhard und Platt.“<BR \/><h3>\r\nMatatzer Straße komplett gesperrt <\/h3>Besonders stark betroffen ist die Fraktion Matatz: Dort gingen mehrere Muren ab, die an vielen Stellen die Straße verschütteten. Die Matatzer Straße ist derzeit komplett gesperrt. Die Aufräumarbeiten sind im Gange und laufen auf Hochtouren mit dem Ziel, die Verkehrsverbindung im Laufe des Tages wieder freigeben zu können.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1211367_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nHeimatscheintal: Feuerwehr und zwei Bagger verhindern Schlimmeres <\/h3>Auch das Heimatscheintal, wo vor rund einem Monat bereits ein Sägewerk verschüttet worden war, stand erneut unter Druck: Der Wasserstand stieg gefährlich an. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1211370_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><BR \/>Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr und den Einsatz von zwei Baggern konnte ein größeres Übertreten verhindert werden. Dadurch blieben die dort ansässigen Betriebe diesmal weitgehend verschont.<h3>\r\nKalmtaler Bach: Holzbrücke mitgerissen: Sperre auf Meraner Höhenweg <\/h3>In der Fraktion Neuhaus stieg der Kalmtaler Bach ebenfalls stark an. Zwischen Magdfeld und Grube wurde dabei eine Holzbrücke mitgerissen, die den Meraner Höhenweg über das Tal führt. Der Höhenweg ist deshalb im Abschnitt Magdfeld – St. Martin total gesperrt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1211373_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Personen kamen zum Glück nicht zu Schaden. Die Sachschäden sind jedoch erneut erheblich.<BR \/><BR \/>Die Gemeindeverwaltung ersucht die Bevölkerung um Vorsicht und Verständnis. Über die weitere Entwicklung wird laufend informiert.