In einer der letzten Sitzungen des Jahres hat die Bozner Stadtregierung ein Zweijahresprogramm beschlossen, mit dem die Sanierung von Straßen und Gehsteigen im gesamten Stadtgebiet finanziert wird; dabei werden auch architektonische Barrieren für Menschen mit Gehbehinderungen und ältere Menschen abgebaut.<BR \/><BR \/>Für die Instandhaltungsarbeiten stehen für den Zeitraum 2026 bis 2027 insgesamt 4,5 Millionen Euro zur Verfügung. „2,3 Millionen Euro für das kommende Jahr und 2,2 Millionen für 2027“, erklärte der für öffentliche Arbeiten zuständige Vizebürgermeister Stephan Konder (SVP). Bei der Neuasphaltierung gehe es auch darum, durch eine bessere und präzisere Verankerung der Kanaldeckel zusätzlichen Lärm zu vermeiden, so gut dies technisch möglich sei, betonte Bürgermeister Claudio Corrarati.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1251999_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Diese präzise technische Anforderung wird Teil der Vertragsvergabe für die Arbeiten sein“, erklärte Konder. Damit wolle die Stadtverwaltung auf die Beschwerden vieler Bürger eingehen, die sich immer wieder über locker sitzende und schlecht verankerte Kanaldeckel beklagten, die vor allem in Wohngebieten für zusätzlichen und vor allem ständigen Lärm sorgten, so der Vizebürgermeister. „Auch gute Straßen sind eine Visitenkarte für eine Stadt“, unterstrich er.<h3>Verkehr: Die Pläne für 2026<\/h3>Auf der Pressekonferenz kurz vor Jahresende zog Bürgermeister Corrarati auch eine Zwischenbilanz der ersten Monate seiner Stadtregierung im Bereich Verkehr. „Wir haben die Claudia-Augusta-Straße und die Trienter Straße in beide Fahrtrichtungen geöffnet und können sagen, dass diese Entscheidung richtig war. Es gab und gibt keine Probleme, vor allem für die Stadtbusse – es kommt zu keinen Verspätungen – im Gegenteil“, sagte Corrarati.<BR \/><BR \/>Das einzige kleine Problem gebe es noch in der Trienter Straße, da sich viele Bozner nach der jahrelangen Schließung nicht trauten, vor der Rombrücke nach rechts abzubiegen – daran müssten sich viele erst gewöhnen. <BR \/><BR \/>Weitere Freigaben von Straßen seien derzeit nicht geplant, sagte der Bürgermeister. In den kommenden Monaten stehen jedoch eine neue Initiative und ein neues Projekt auf dem Programm der Stadtverwaltung: Wie berichtet, wird an den Ampeln der Drususstraße und der Reschenstraße vom späten Nachmittag bis zum frühen Abend die Grünphase verlängert, damit der Berufsverkehr schneller abfließen kann. „Jeden Tag pendeln 26.000 bis 27.000 Personen von außerhalb nach Bozen“, erinnerte Corrarati.<h3>Neue Kreisverkehre an zwei Brücken<\/h3>Deutlich aufwändiger ist der geplante Kreisverkehr an der Palermobrücke im Bereich des Möbelgeschäfts Maisons du Monde; die Brücke wird nach dem Abschluss der Arbeiten im kommenden Jahr ebenfalls in beide Richtungen befahrbar sein. Die derzeitige Verkehrsregelung gelte seit mehr als 30 Jahren, betonte Corrarati, jetzt sei es an der Zeit, sie zu ändern. Derzeit kann man nur vom Viertel Europa-Neustift in Richtung Industriezone fahren. Künftig wird der Verkehr also auch aus der Gewerbezone über diese Achse fließen können. <h3>\r\n„Im Fach Verkehr? Gebe uns Note 7+“<\/h3>„Im Zuge der Arbeiten für den Kreisverkehr an der Brücke wird das starke Gefälle abgeflacht“, so der Bürgermeister, der auch an den Kreisverkehr an der Reschenbrücke erinnerte, der ebenfalls im kommenden Jahr errichtet wird. Die Reschenbrücke ist bereits seit wenigen Monaten für den Verkehr in beide Richtungen freigegeben worden. „Wenn ich der Stadtregierung eine Note für die bisherige Arbeit in der Verkehrspolitik geben müsste, wäre sie durchaus positiv – ich würde sagen, ich gebe uns die Note 7+“, meinte Bürgermeister Claudio Corrarati zum Abschluss mit einem Schmunzeln. <h3>\r\nÜberblick<\/h3>Auf folgenden Plätzen und Straßen sind für die Jahre 2026 und 2027 Arbeiten finanziert und geplant: <BR \/><BR \/><Fett>Zentrum – Oberau-Haslach – Bozner Boden<\/Fett><BR \/><BR \/>Waltherplatz (Teilsanierung), Verdiplatz (Kreisverkehr), Messeplatz, Zollstangenplatz (Zebrastreifen)<BR \/><BR \/>Sparkassenstraße (im Abschnitt zw. Rosministraße und Leonardo-da-Vinci-Straße), Spitalsgasse, Museumsstraße, Kapuzinergasse (Verlegung von Glasfaser), Weggenstein-Straße, Sankt-Anton-Straße (Erneuerung des Straßenbelags)<BR \/><BR \/>Haslacher-Straße (Erneuerung Abwasserrohre, anschließend Neuasphaltierung), Küepachweg (Neuasphaltierung), Weinegg-Straße und Keschtnweg (Neuasphaltierung Parkplätze und Gehsteige), Sankt-Vigil-Straße (Neuasphaltierung), Claudia-Augusta-Straße (Neuasphaltierung), Brennerstraße<BR \/><BR \/>Berloffapark (Verharzung Pflasterung)<BR \/><BR \/>Schlachthofstraße (Neuasphaltierung), Crispi-Straße (Kurvenanpassung aufgrund von Änderungen an der Verkehrsführung), St. Johann-Gasse, Eggentaler Straße <BR \/><BR \/>Maretschgasse (Ausbau Abwassernetz)<BR \/><BR \/>Ausbau Fernwärme: Pfarrplatz, Pfarrgasse, Postgasse, Laurinstraße, Talfergasse, Rosministraße (unteres Teilstück), Sparkassenstraße, Wendelsteinstraße<BR \/><BR \/><Fett>Industriezone – Don Bosco – Kaiserau<\/Fett><BR \/><BR \/>Bresciastraße (Arbeiten auf Fahrbahn und Gehweg), Neubruchweg (Probleme mit Wurzeln bzw. Durchbrüchen), Negrelli-Straße, Johann-Kravogl Straße, Albrecht-Dürer-Straße<BR \/><BR \/>Galvani-Straße (Neuasphaltierung auf Teilstück), Innsbrucker-Straße, Ortlerstraße (Neuasphaltierung), Volta-Straße (Neuasphaltierung), Antonio-Stradivari-Straße (Neupflasterung der Parkzone)<BR \/><BR \/>Messe Bozen (punktuelle Ausbesserungen), Meister-der Arbeit-Straße (Instandsetzung der Randsteine und Asphaltierung des Gehwegs)<BR \/><BR \/>Johannes-Kepler-Straße, Drususstraße (Bereich Gewerbezone), Gianni-Brida-Straße, Kopernikus-Straße (Asphaltierung Parkplätze), Frischin-Straße (Neuasphaltierung)<BR \/><BR \/><Fett>Gries – Europa-Neustift<\/Fett><BR \/><BR \/>Col-di-Lana-Straße (Neuasphaltierung Abschnitt in Richtung Prinz-Eugen-Allee), Florenz-Straße (Neuasphaltierung einer Fahrbahnspur), Montello-Straße (Neuasphaltierung), Taramelli-Straße (Neuasphaltierung), Gscheibter-Turm-Weg (Neuasphaltierung Teilstück)<BR \/><BR \/>Italienallee: Arbeiten auf dem Radweg im Teilstück zw. Cesare-Battisti-Straße und Gerichtsplatz<BR \/><BR \/>Drususstraße (Bereich Pascoli-Schule): Fußgänger- und Radwegverbindung