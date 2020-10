Straßensperren wegen starker Niederschläge

Zwischen Welschnofen und dem Karersee musste die Straße auf der Höhe des Sägewerkes Latemar wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden. Da sich ersten Informationen zufolge die Aufräumarbeiten in der Nacht als schwierig erwiesen, werden die Einsatzkräfte ihre Arbeit am Samstagvormittag wieder aufnehmen.Auch im Ultental ist ein Teil der Straße nicht befahrbar: Es handelt sich um den Abschnitt zwischen St. Walburg und Kuppelwies auf der Höhe des Zoggler Stausees.Im Passeiertal ist aufgrund des starken Regens sogar eine Mure abgegangen. Die Straße zum Timmelsjoch ist ab St. Leonhard in Passeier gesperrt.

