Streit: Chef bricht Angestelltem die Schulter

Zugetragen hat sich der Angriff in einem Firmengebäude in Bruneck, von wo aus der 40-jährige Angestellte den Notruf absetzte. Er gab an, von seinem Vorgesetzten verletzt worden zu sein. Als die Ermittler vor Ort eintrafen, lag er mit schmerzverzerrtem Gesicht im Hof der Firma.Daraufhin wurden die Rettungskräfte verständigt, die den Verletzten ins Brunecker Krankenhaus brachten. Dort stellte sich heraus, dass seine Schulter ausgerenkt und gebrochen war: Eine Operation war notwendig.Zeugenbefragungen der Ermittler ergaben, dass der Streit zunächst aus nichtigen Gründen begonnen hatte, dann aber immer weiter eskalierte. Der Firmenchef habe den 40-Jährigen zu Boden gestoßen. Beim Aufprall soll sich der Angestellt schließlich die Schulter verletzt haben. Anschließend soll ihn der Chef in den Innenhof gezerrt und dort liegen gelassen haben.Sobald der Verletzte das Krankenhaus wieder verlassen hatte , erstattete er Anzeige bei den Carabinieri. Diese geben an, sie hätten aufgrund der schwerwiegenden Verletzung auch von Amts wegen die Ermittlungen aufgenommen.Bei einer Durchsuchung in der Wohnung des 65-Jährigen wurden sämtliche Waffen im Besitz des Mannes – vor allem Jagdgewehre – als vorbeugende Maßnahme beschlagnahmt. Der Regierungskommissar muss nun entscheiden, ob ihm der Waffenschein entzogen wird.

