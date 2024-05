Streit eskaliert: Gesuchter Krimineller gefasst

Die Staatspolizei war am gestrigen Freitagabend für Routinekontrollen in Meran unterwegs, als sie zu einem Streit gerufen wurden, den sich ein Mann und eine Frau lauthals mitten im Zentrum lieferten.Vor Ort konnten die Ermittler die Streithälse zunächst von einander trennen und anschließend identifizieren. Dabei stellten sie fest, dass es sich bei dem Mann um einen mazedonischen Staatsbürger mit Vorstrafenregister handelte, gegen den ein richterlicher Beschluss zur Aufhebung seiner bedingten Entlassung vorlag und der zur Vollstreckung eines Haftbefehls der Staatsanwaltschaft Bozen seit geraumer Zeit gesucht wurde. Er muss eine 4-monatige Haftstrafe aufgrund von Gewalt gegen Personen und Eigentumsdelikten verbüßen.Er wurde ins Bozner Gefängnis gebracht.Die Frau – ebenfalls eine mazedonische Staatsbürgerin – wurde als irregulär in Italien gemeldet und dazu aufgefordert, umgehend ihren Status bei der Einwanderungsbehörde zu klären.In Anbetracht der festgestellten Tatsachen und der gegen den Mann erhobenen Vorwürfe erließ Quästor Paolo Sartori ein Ausweisungsdekret gegen ihn, das mit seiner Entlassung nach Verbüßung der Strafe rechtskräftig wird.