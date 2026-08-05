Die Auseinandersetzung am Bozner Dominikanerplatz ereignete sich vor den Augen zahlreicher Passanten und eskalierte innerhalb kurzer Zeit zu einer Massenschlägerei. Dabei wurden Fäuste und Tritte ausgeteilt. <BR \/><BR \/>Die eintreffenden Ordnungskräfte konnten die Beteiligten nur schwer beruhigen und hatten Mühe, die Situation unter Kontrolle zu bringen. Beim Versuch zu schlichten, wurden auch die Einsatzkräfte handgreiflich attackiert.<BR \/><BR \/>Auslöser des Vorfalls soll ein heftiger Streit zwischen einem Mann und einer Frau gewesen sein. Die Polizei konnte die Lage schließlich beruhigen. Weitere Informationen zu möglichen Verletzten oder Festnahmen lagen zunächst nicht vor. Die Behörden haben die Ermittlungen aufgenommen.