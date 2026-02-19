<BR \/><BR \/>Der Vorfall ereignete sich laut einem Bericht der Tageszeitung „Alto Adige“ am Montagabend in der Quireiner Straße auf der Höhe der Kreuzung mit der Peter-Mayr-Straße. Parkplätze sind in der Gegend mit mehreren Einbahnstraßen begehrt – so entfachte sich ein Streit zwischen zwei Männern, die dort offenbar ihre Pkw abstellen wollten. <BR \/><BR \/>Zeugen zufolge soll einer von ihnen den Wagen des anderen getreten haben – daraufhin habe der Lenker einen langen Gegenstand – vermutlich einen Schlagstock – gezückt und auf den anderen eingeschlagen haben. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1278510_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ein Passant soll die beiden dann getrennt haben – der Angreifer mit dem langen Gegenstand soll daraufhin die Flucht ergriffen haben, der andere Mann blieb am Boden liegen. <BR \/><h3>\r\nOpfer am Gesicht verletzt – Angreifer verschwunden <\/h3>\r\nErsten Informationen zufolge soll das Opfer am Gesicht geblutet haben – nach dem Eintreffen der Rettungs- und Ordnungskräfte wurde er ins Bozner Krankenhaus gebracht. Die Polizei arbeitet auf Hochtouren, um den Angreifer auszuforschen. Indes waren die Blutspuren in der Quireiner Straße gestern noch sichtbar, wie auf einem Foto zu sehen ist.