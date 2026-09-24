Über den geschlossenen Rücktritt habe der Vorstand aus der Presse erfahren: „Ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich es gelesen habe“, sagt Bhati. <BR \/><BR \/>Hintergrund für den Rücktritt des Redaktionsteams sollen Konflikte mit der Vorsitzenden und Teilen des Vorstands der sh.asus sein. „Sie wollten uns kein Geld zur Verfügung stellen. Nicht einmal für den Druck der Zeitschrift“, erklärt Ivan Gufler, Ex-Redaktionsmitglied. Dem widerspricht Bhati: „Wir hätten Geld zur Verfügung gestellt, die Forderungen der Redaktion standen aber in keinem Verhältnis zu den verfügbaren Mitteln.“ Auch von fehlender Wertschätzung will sie nichts wissen. „Der sh.asus ist die Zeitschrift sehr wichtig und wir haben sie immer gut behandelt“, sagt sie. Auch habe der Vorstand nie inhaltlich eingegriffen.<BR \/><BR \/>In einem Punkt sind sich beide Parteien jedoch einig: Trotz unzähliger Sitzungen blieb eine Lösung aus. Ein vom Vorstand gestelltes Ultimatum sei schließlich der Auslöser für den nunmehrigen Rücktritt gewesen. „Uns wurde eine Frist von drei Wochen gesetzt, innerhalb der wir eine Ausgabe zum 70-jährigen Jubiläum von ,skolast‘ produzieren sollten. Das wäre für uns nicht umsetzbar gewesen“, sagt Gufler. <BR \/><BR \/>Vor dem Aus stehe die Zeitschrift aber auch ohne Redaktion nicht: „Wir werden alles dafür tun, dass die Jubiläumsausgabe erscheint. Das ist definitiv nicht das Ende von ,skolast‘“, betont Bhati. Das neunköpfige Redaktionsteam startet indes ein neues Projekt: tunnel.bz. Sie sehen es als geistigen Nachfolger von „skolast“. Wie das Projekt konkret umgesetzt werden soll, steht noch nicht fest.