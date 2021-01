Strengere Maßnahmen: Bars und Restaurants müssen wieder schließen

Am Dienstag hat die Landesregierung in ihrer wöchentlichen Sitzung über schärfere Corona-Maßnahmen beraten, betonte Kompatscher bei der anschließenden Pressekonferenz.Dabei sei man zum Ergebnis gekommen, dass man aufgrund der nach wie vor hohen Zahlen reagieren müsse. An der Strategie der zahlreichen Tests wolle Südtirol festhalten.Bereits am Donnerstag soll eine neue Verordnung verabschiedet werden. Diese sieht vor, dass Bars und Restaurants ab kommenden Sonntag erneut schließen müssen.Die Situation sei in ganz Europa schwierig. In den meisten anderen Staaten haben daher Bars und Restaurants bereits geschlossen.Die Schulen bleiben voraussichtlich geöffnet. An Oberschulen sollen jedoch Massentests stattfinden, wie Landesrat Philipp Achammer betonte. Zuletzt wurden wieder zahlreiche Neuinfektionen aus Bildungseinrichtungen gemeldet. Zum Handel gab es derweil keine Neuigkeiten.

