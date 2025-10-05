2023 hat das Amt für Bau- und Kunstdenkmäler im Landesdenkmalamt ein umfassendes Projekt zu Strohdächern in Südtirol gestartet, um das vorhandene Wissen zu sammeln. <BR \/><BR \/>Am Projekt haben sich das Landesmuseum für Volkskunde und der Heimatpflegeverband Südtirol beteiligt, auch Eigentümerinnen und Eigentümer, Gemeinden und Handwerksbetriebe wurden eingebunden.<h3>\r\nFortbestand von Strohdächern sichern<\/h3>„Es ist uns als Fachbehörde für den Kulturgüterschutz wichtig, beim Thema Strohdächer sowohl die praktische Ebene als auch die wissenschaftliche Ebene mit den Projektpartnern zu einem Wissenscluster zu verbinden, das den Fortbestand dieser Dacheindeckung sichert“, betont Landeskonservatorin Karin Dalla Torre.<BR \/><BR \/>Anlässlich des Tages des Denkmals Ende September konnten in Lajen, Villanders, Dietenheim, Wolfsgruben, Vöran und Afing die Strohdachgebäude besichtigt werden.