Strohgedeckte Stadeldächer in Vöran: Eine Rettungsaktion läuft

In der Gemeinde Vöran stehen nur noch 4 mit Stroh gedeckte Stadel: Gfrar in Aschl, Spitzegg, Sunnegger und Tötnmoar. 1971 waren es 15. Gemeinde Vöran, Heimatpflegeverband, Bauernbund Vöran und Tourismusverein Hafling-Vöran wollen die Tschögglberger Wahrzeichen retten, indem sie sie wieder stärker in den Blick rücken. +von Lisa Ehrenstrasser